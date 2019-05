Rio Ave. Carlos Carvalhal é o novo treinador (com vídeo)

Surpresa em Vila do Conde: o Rio Ave anunciou esta segunda-feira Carlos Carvalhal como novo treinador. É o regresso ao ativo do técnico de 53 anos, que estava sem clube desde o fim da temporada 2017/18, quando não conseguiu evitar a despromoção do Swansea ao segundo escalão do futebol inglês.

Carvalhal chega ao conjunto vila-condense para suceder a Daniel Ramos, que fez a segunda metade da época agora finda, conseguindo terminar no sétimo lugar do campeonato. É também o regresso do treinador natural de Braga ao futebol português após nove anos - no fim de 2009/10 deixou o comando do Sporting e não mais tinha voltado a trabalhar em Portugal.

Após sair dos leões, Carvalhal orientou Besiktas e Istanbul BB na Turquia, antes de aceitar o convite do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, para ser coordenador técnico. Em 2015/16 assumiu o comando do Sheffield Wednesday, tendo ficado duas vezes às portas da subida à Premier League, onde chegou a meio de 2017/18 para tentar salvar o Swansea da descida - nestes dois projetos, refira-se, teve como adjunto Bruno Lage, o atual campeão nacional pelo Benfica.

Antes deste período, tinha já um percurso relativamente longo, iniciado em 1998 no Espinho e com passagens por Freamunde, Vizela, Aves, Leixões, Vitória de Setúbal (duas vezes, tendo na segunda vencido a Taça da Liga), Belenenses, Braga, Beira-Mar e Marítimo, além de uma curta incursão pelo futebol grego (Asteras Tripolis).

De acordo com informação divulgada pelo Rio Ave, Carvalhal assinou por um ano, iniciando os trabalhos no clube já esta terça-feira. A oficialização surgiu através das redes sociais e num vídeo divertido, composto por algumas das expressões tipicamente portuguesas que o técnico adaptou na estadia em Inglaterra e que se tornaram icónicas.