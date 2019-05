"Já sabia que Portugal era um país maioritariamente constituído por idiotas, analfabetos, ignorantes e estúpidos"

Maria Vieira voltou a recorrer às redes sociais para expressar a sua opinião, desta vez acerca do resultado das eleições europeias.

"A abstenção atinge nestas eleições europeias em Portugal a marca record de 70% e tem socialistas miseráveis e toxicodependentes bloquistas que vêm clamar vitória sobre, tipo, coisa nenhuma! Ou seja, 30% de portugueses (basicamente socialistas convictos e empregados do Estado com ligações ao partido do governo que não querem perder o seu tacho ocupacional, assim como um considerável número de idiotas, inúteis, maconheiros e LGBT's do Bloco de Esquerda) acham que venceram um «escrutínio» de merda onde não tiveram oposição democrática e querem fazer crer ao país que o povo português os ama «bué», tás a ver", começou por escrever a atriz numa publicação partilhada no Facebook.

"Caramba, eu já sabia que Portugal era um país pobrezinho, muito triste e assaz miserável, maioritariamente constituído por idiotas, analfabetos, ignorantes e estúpidos da pior espécie, mas depois do dia de hoje passei a ter a certeza absoluta disso mesmo", rematou.

Recorde-se que, as eleições para o Parlamento Europeu, este domingo, registaram uma taxa de abstenção de aproximadamente 69% - a taxa de abstenção mais elevada de sempre em eleições Europeias em Portugal.