O McDonald’s mais pequeno do mundo abriu na Suécia. E tem clientes muito especiais

O restaurante não vende sundaes, nuggets nem happy meals mas recebe as abelhas com pompa e circunstância.

“McHive” é o nome de um novo estabelecimento que conjuga dois termos – McDrive (serviço do McDonald’s para automobilistas) e hive (em português, colmeia) – e tem como objetivo primordial a proteção das abelhas, isto é, os insetos essencias para o funcionamento do planeta Terra.

Da responsabilidade do designer Nicklas Nilsson, da agência NORD DDB, a McHive constitui uma colmeia completamente funcional que pode combater o risco de extinção em que as abelhas se encontram. Esta medida junta-se a outras como a substituição da relva dos restaurantes de fast-food por flores e plantas. Tudo para preservar o ritual de disseminação do pólen pelos ecossistemas suecos.

Sublinhe-se que o pequeno estabelecimento já tem destino: foi vendido por dez mil dólares (cerca de 89 mil 345 euros) durante um evento de arrecadação de fundos para as organizações não governamentais da Fundação Ronald McDonald.

A McHive foi inaugurada no último dia 20 de maio, proclamado como Dia Mundial das Abelhas, pela Organização das Nações Unidas, desde o ano passado.