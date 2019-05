Homem fica em prisão preventiva depois de incendiar o próprio quarto

Um homem de 49 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de crime de incêndio.

O caso ocorreu na passada quinta-feira. Depois de várias discussões com a sua companheira, o homem decidiu atear fogo ao próprio quarto. A mulher, que se encontrava noutra divisão, não se apercebeu de nada.

Depois de ter ateado as chamas, o suspeito fugiu do local. O incêndio, que destruiu várias mobílias e danificou divisões da habitação, poderia ter alastrado para o resto do prédio de nove pisos, onde vivem várias famílias. No entanto, a rápida ação dos bombeiros evitou a propagação das chamas.

“O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no qual foi decretada a medida de coação processual de prisão preventiva”, refere o comunicado da PJ.