Bebé de seis meses fica três dias num quarto de hotel com os cadáveres dos pais

As autoridades do Estado do Michigan, nos EUA, encontraram uma bebé de seis meses num quarto de hotel onde os pais tinham morrido há três dias.

A bebé, que foi encontrada viva, na sexta-feira passada, mas com sinais graves de desidratação, foi levada para um hospital de Grand Rapids em estado crítico.

Os pais, Jessica Bramer, de 26 anos, e Christian Reed tinham morrido há três dias, devido a uma overdose de droga, atendendo aos indícios encontrados no quarto do hotel pela polícia.

A imprensa norte-americana adiantou que os funcionários do hotel se recusaram a dizer se ouviram ou não um bebé a chorar ou qualquer outro comportamento suspeito.

A família revelou que o casal tinha saído recentemente da prisão, e que os avós da bebé já tinham alertado os serviços de proteção de crianças para o facto de a neta estar em risco ao viver com o casal.