Pesca ibérica da sardinha pode ultrapassar as 16 mil toneladas este ano

As contas são dos produtores de pesca do cerco e têm como base estudo publicado pelo ICES.

Para os produtores da pesca do cerco, as capturas ibéricas da sardinha podem atingir quase 16500 toneladas, ou seja, bem acima da atual proposta de 10.799 toneladas anunciada pelo Governo. Um número de capturas que, de acordo com os produtores, já confirmado pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar.

“De acordo com o estudo publicado no passado dia 14 de maio pelo ICES, as capturas ibéricas de sardinha no ano de 2019 poderão chegar a 16.450 toneladas se a biomassa com mais de um ano for estimada em 200.000 toneladas”, diz em comunicado.

A ANOP Cerco referiu ainda que os cruzeiros de primavera realizados em 2018 avaliaram a biomassa da sardinha com mais de um ano em 18.400 toneladas e que todos os cruzeiros que foram posteriormente realizados “apresentaram dados muito positivos em termos da evolução recente do stock da sardinha”.

O limite de 10.799 toneladas foi avançado no início de maio pelo Ministério do Mar, depois de a Comissão Europeia ter sugerido um limite de 10.300 toneladas e terá de ser repartido por Portugal e Espanha. A interdição de pesca de sardinha está em vigor até dia 3 de junho, segundo um despacho publicado em Diário da República, em 15 de maio. O documento revela também que o limite de descargas de sardinha capturada com a arte de cerco pela frota portuguesa é de cinco mil toneladas.