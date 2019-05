Cantor Gabriel Diniz, autor da música "Jenifer" morre em queda de avião

O cantor Gabriel Diniz, autor do hit brasileiro, “Jenifer” morreu devido a uma queda de avião no Brasil esta manhã, de acordo com o G1. Os amigos do cantor confirmaram que um dos três corpos encontrados pelos bombeiros é do artista.

Até à data, a assessoria de imprensa da produtora do artista confirmou apenas a sua presença no avião. O passaporte de Gabriel Diniz foi encontrados entre os escombros.

O cantor provinha da região de Feira de Santana, na Bahia, onde este tinha dado um concerto na noite anterior.

(Em atualização)