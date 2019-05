Mãe acusa professora de agredir o filho de oito anos e apresenta queixa na PSP

A família de um menino de oito anos apresentou queixa na PSP, contra uma professora da escola onde estuda a criança.

A docente do ensino básico da Escola Professor Oliveira Marques, na Calçada das Lajes em Lisboa, é acusada pela família da criança de a ter agredido, deixando-lhe marcas no corpo.

As alegadas agressões terão ocorrido na passada sexta-feira, e, segundo o Correio da manhã, esta já não é a primeira vez que o menino aparece com marcas de agressões no corpo.



Esta segunda-feira, a família dirigiu-se à escola para pedir satisfações sobre o que se passou, mas não conseguiu falar com a professora.

No entanto, a avó e a mãe do menino dizem que a escola se defende, dizendo que foi a criança quem agrediu primeiro a professora e que esta se terá limitado a defender-se.