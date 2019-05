Incidente causou congestionamento do trânsito

Um carro incendiou-se, esta terça-feira de manhã, na A16 em Cascais, no sentido Sintra-Cascais, em frente ao Autódromo do Estoril.

O alerta foi dado pouco depois das 9h e as chamas foram controladas pouco depois, segundo os Bombeiros de Alcabideche. No entanto, o incidente causou o congestionamento do trânsito.

No local estão ainda 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.