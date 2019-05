PSP exibe relíquias e topo de gama em Braga

A PSP exibe em Braga, a partir desta quarta-feira, as suas relíquias e os veículos topo de gama, numa exposição das comemorações do 142ª aniversário do Comando Distrital de Braga, que este ano coincide com Fórum Segurança, a decorrer desde esta tarde na cidade.

Os meios policiais estarão disponíveis para o público, na Grande Nave do Altice Forum Braga, consistindo nos veículos mais icónicos, como um Carocha e uma Vespa, até aos mais recentes, casos de um Audi R8, lancha de água, drones, ou ainda o jipe da Unidade de Captação de Imagem utilizado, entre outras, para as missões internacionais no âmbito da FRONTEX, a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas) da União Europeia, bem com um veículo blindado destinado às ações de risco extremo, viatura adstrita à sua Unidade Especial de Polícia, entre bastantes outros meios.

As comemorações da PSP de Braga serão esta quinta-feira, a meio da tarde, estando entre outros individualidades a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, o diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Farinha, e o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, autarquia este ano anfitriã, estando o Comando Distrital presente nas cidades de Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

Esta quarta-feira à noite haverá um concerto solidário com a soprano Elisabete Matos, a cargo da Banda Sinfónica da PSP, e do Conservatório Calouste Gulbenkian, de Braga, ao mesmo tempo que na quinta-feira, logo pela manhã, será celebrada uma missa evocativa do evento e de homenagem aos elementos da PSP falecidos, a ser presidida pelo bispo das Forças Armadas e de Segurança, D. Rui Valério, seguindo-se uma demonstração com a equipa cinotécnica (binómio agente-cão) na Grande Nave do Altice Forum Braga, sendo ao princípio da tarde da mesma quinta-feira realizado um painel sobre segurança pública versus segurança privada, no Forum Braga, com a presença de Mário Ferreira, empresário e empreendedor português, presidente do grupo Mystic Invest, mas sendo mais conhecido como o CEO da Douro Azul, em que os outros oradores serão Rui Carlos Pereira, o antigo ministro da Administração Interna, Ana Paula Brandão, professora e investigadora da Universidade do Minho e ainda Nuno Poiares, diretor do Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna, instituição de ensino superior que forma os futuros oficiais da Polícia.