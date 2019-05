TAP transportou 4,9 milhões de passageiros até maio

De acordo com a transportadora, foi registado um aumento em abril e maio, o que permitiu recuperar a quebra de tráfego registada no primeiro trimestre.

A TAP anunciou que desde o início do ano transportou no total das suas linhas 4,9 milhões de passageiros, o que corresponde a um aumento de 100 mil passageiros face a igual período de 2018.

A TAP diz que o rumo de crescimento é para manter com as novas rotas. No final de março foram lançadas novas rotas para Dublin, Telavive e Basileia e, no mês de junho, será a vez de Chicago, São Francisco, Washington, Nápoles e Tenerife, em julho de Lisboa para Conacri e do Porto para Bruxelas e, em outubro, do Porto para Lyon e Munique e de Lisboa para Banjul.