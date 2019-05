Homem morre em pleno voo após ter engolido 240 pacotes de cocaína

Um japonês, de 42 anos, morreu vitima de overdose, após engolir pouco mais de 240 pacotes de cocaína. De acordo com o The Guardian, cada um dos pacotes tinha cerca de 1 e 2,5 centímetros e estavam espalhados pelo estômago e intestinos do homem.

O avião no qual o japonês viajava, proveniente de Bogotá com destino a Tóquio, aterrou de emergência na Cidade do México porque o passageiro começou a ter convulsões.

Quando foi assistido pelos médicos já estava morto.

A ingestão de drogas para as transportar de forma indetetável nos aeroportos é uma tática usada pelos traficantes. As pessoas que as carregam dentro do próprio corpo são chamadas ‘mulas’.

Nos casos mais extremos, como o deste japonês, as drogas são ingeridas ou colocadas em orifícios, em pacotes ou cápsulas.

Esta técnica de tráfico é muito perigosa para as ‘mulas’, porque correm o risco dos pacotes se romperem e morrerem vitimas de overdose, mas muito vantajosa para os cartéis, uma vez que os afasta da fiscalização e dá pouco nas vistas.

No voo estavam mais 198 passageiros.