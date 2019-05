Proteção de postos de trabalho é condição para a fusão de Fiat e Renault

A proteção dos postos de trabalho é a principal condição exigida pelo ministro francês das Finanças, Bruno le Maire, para a fusão da Fiat e da Renault.

Só depois de esta garantia ser dada é que será dado início ao processo de negociação. "Primeiro: postos de trabalho e localização das fábricas. Eu disse ao presidente do Conselho de Administração da Renault, Jean-Dominique Senard, de forma muito clara que se tratam das duas garantias que eu quero dele para que o processo negocial tenha inicio", disse o ministro francês.

Recorde-se que o conselho de administração da Renault admitiu que vai “estudar com interesse a oportunidade” da proposta de fusão feita polo grupo ítalo-americano Fiat Chrysler Automobiles (FCA). “Depois da análise dos termos da proposta amigável da Fiat Chrysler Automobiles, o conselho de administração da Renault decidiu estudar com interesse a oportunidade de tal fusão, reforçando o aparelho industrial do grupo Renault e a geração de valor adicional para a Aliança”, com Nissan e Mitsubishi, refere em comunicado o grupo Renault.

Para o ministro francês este é um “negócio seguro”, acrescentando que a participação do Estado na Renault vai descer para metade: de 15% para 7,5%.