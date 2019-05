Veado morre com três quilos de plástico no estômago

Um veado morreu no Japão com mais de 3 quilos de plástico no estômago, segundo a Associação Nara Deer Welfare. O animal foi encontrado com vida, perto do templo de Todaji, no dia 23 de março. No entanto, apesar dos esforços da equipa veterinária este acabou por morrer no dia seguinte, com apenas 30 quilos, 10 quilos abaixo de peso saudável.

Quando realizavam a autópsia para compreender o porquê do animal se recusar a comer, os veterinários encontraram uma massa de plástico dentro do seu estômago, composta na sua maioria por sacos de plástico, que pesava cerca de 3.2 quilos.

Nos últimos meses, a mesma equipa veterinária realizou uma autópsia a cerca de seis veados que também apresentavam grandes quantidades de plástico no estômago. Um dos animais tinha cerca de 4.3 quilos de plástico.

A equipa acredita que muitos dos turistas levam sacos de plástico para o parque natural e os deixam abanadonados, o que faz os animais confundirem o plástico com comida. Através da conta oficial de Twitter, o parque apelou aos visitantes da reserva natural para terem mais atenção e incentivou à utilização de um saco ecológico.