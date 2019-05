Sociedade

"Parece ser muito mais fácil penhorar carros de contribuintes do que a garagem do Berardo e o dinheiro do Salgado"

Durante a manhã de terça-feira, membros da Autoridade Tributária (AT) e da GNR estiveram nas estradas e pararam dezenas de condutores no intuito de os fazer pagar as dívidas ao fisco no momento.