Conan Osíris reage a prémio de pior look da Eurovisão

O intérprete de 'Telemóveis' foi eleito o concorrente da Eurovisão com pior indumentária em palco. Esta escolha, feita pelos fãs através de um site, acontece todos os anos e tem o nome de Barbara Dex.

Este ano foi a vez de Conan Osíris, que chegou a ser dado como um dos favoritos à vitória da Eurovisão logo após ganhar o Festival da Canção em Portugal, mas que afinal não passou à final do concurso em Telavive.

O look verde que o artista português escolheu para interpretar a música parece não ter agradado aos cerca de 4 mil fãs, que votaram no prémio para o concorrente mais mal vestido.

Esta terça-feira, Conan Osíris publicou uma galeria de imagens que pretende explicar o significado e a inspiração por trás daquele fato verde, da autoria de Luís Carvalho.

A "votação foi renhida até ao final", mas Conan Osíris acabou por ficar em primeiro lugar.

Na segunda posição do ranking ficou Tamta, do Chipre, seguida de Zena, da Bielorrússia, Eliot, da Bélgica, e Tamara Todevska, da Macedónia do Norte.



A última vez que Portugal ganhou o prémio Barbara Dex foi em 2006 com as Nonstop.