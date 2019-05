As quatro pessoas foram detidas por corrupção e tráfico de influências

A operação Teia foi levada a cabo pela Polícia Judiciária e resultou na detenção dos autarcas de santo Tirso e de Barcelos, do presidente do IPO do Porto e de uma empresária.

Em causa estão crimes de corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio no âmbito de contratação pública.

