Criança de 11 anos desaparecida em Lisboa já está junto da família

Uma criança, de 11 anos, que estava desaparecida desde a tarde de terça-feira, em Lisboa, já está jutno da família, de acordo com fonte dos Bombeiros do Beato e Penha de França.

A menina, Ana Cristina, tinha sido vista pela última vez à porta de casa, pelas 16h00 de ontem, em Marvila. Segundo o Correio da Manhã, a criança terá desaparecido a correr após um desentendimento com a mãe devido às notas escolares.

De acordo com o mesmo jornal, não terá sido a primeira vez que ocorreu uma situação semelhante.

No Facebook, esta quarta-feira, os bombeiros informaram que tudo está bem com a criança. "Obrigado por todas as partilhas relativas ao desaparecimento de uma menina de 11 anos. Acabamos de ter a confirmação pela família de que tudo acabou em bem. A Ana Cristina já se encontra junto da família", lê-se.