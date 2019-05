Criança de 11 anos está desaparecida em Lisboa

Uma criança, de 11 anos, está desaparecida desde a tarde de terça-feira, em Lisboa, avança o Correio da Manhã, que cita fonte familiar.

A menina, Ana Cristina, foi vista pela última vez à porta de casa, pelas 16h00 de ontem, em Marvila.

Segundo o Correio da Manhã, a criança terá desaparecido a correr após um desentendimento com a mãe devido às notas escolares.

De acordo com o mesmo jornal, não terá sido a primeira vez que ocorreu uma situação semelhante.

A PSP já foi alertada pela mãe da criança. No entanto, as buscas realizadas na zona e em hospitais não tiveram, até ao momento, sucesso.

A PJ já estará a investigar o caso.

Ana Cristina tem cabelo claro, ondulado e costuma usá-lo preso. A menina usa óculos de cor azul esverdeado e vestia, no dia do desaparecimento, uma camisola azul com capuz e com o desenho de um gato. Tinha ainda vestida, por baixo, uma camisola bege de manga curta, com letras e desenhos. Usava calças de fato de treino cinzento claro.