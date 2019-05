Bombeiros procuram homem desaparecido em Vieira do Minho

Equipas de bombeiros de várias corporações estão à procura de um homem, desaparecido desde terça-feira, em Vieira do Minho, no distrito de Braga.

As buscas estão a decorrer já no rio Ave, nas imediações da Barragem do Ermal, junto da Ponte de Cimento, na localidade de Tabuadela, em Vieira do Minho, envolvendo meios de várias valências operacionais.

Fernando António Peixoto de Barros, de 50 anos, que trabalha na Câmara Municipal de Vieira do Minho, está desaparecido desde o final da tarde desta terça-feira e o seu filho, Diogo Barros, foi quem alertou as autoridades policiais, depois do seu carro ter sido logo encontrado na Barragem do Ermal.

Participam nas operações elementos da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Vizela, Famalicenses, Taipas e Amares, para além da Proteção Civil de Vieira do Minho e quatro equipas de mergulhadores.