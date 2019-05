Este Bugatti é quase todo feito de Legos e atinge os 20km/h

Há duas semanas foi apresentado, na Lego House em Billund, Dinamarca o primeiro veículo de legos com motor. O carro de tamanho real estará em exposição até ao dia 10 de junho.

O veículo tem mais de um milhão de peças Lego Technic, funciona com 2304 motores Power Functions, o que perfaz um motor de 5,3 cavalos, capaz de atingir 20km/h. Com um peso de 1500 kilos, conta com uma armação de ferro para o suportar, e para aguentar que um condutor entre nele. As rodas são iguais às do carro original.

Este Bugatti que foi feito à mão, não tem cola e foi testado no mesmo sitio no qual haviam sido feitos os testes do verdadeiro Bugatti Chiron. O piloto oficial da marca de carros, Andy Wallace, experimentou-o.

O carro que inspirou a marca de brinquedos foi lançado em junho de 2018. Logo em setembro, A Lego começou a montar a réplica, que demorou 13 mil horas a estar concluída, contando com uma equipa de designers, mecânicos e eletricistas a trabalhar no projeto.

A LEGO tem à venda a versão pequena deste modelo, uma miniatura do Bugatti Chiron e custa aproximadamente 300 euros.