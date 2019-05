Homem japonês preso por usar taser para castigar filhos

Um homem japonês foi detido esta quarta-feira por ter utilizado um taser para castigar os seus três filhos, com 11, 13 e 17 anos de idade. O homem de 45 anos confessou às autoridades utilizar o instrumento quando as crianças “não seguiam as regras”.

De acordo com a Reuters, as duas raparigas não apresentavam ferimentos mas o rapaz tinha uma queimadura de primeiro grau no braço.

No entanto, este caso não é uma exceção no território japonês. Já no ano passado, uma criança de cinco anos morreu devido a agressões da parte do pai. Além de agredir a criança quando esta se portava mal, não a deixava comer.

O primeiro-ministro japonês, Abe Shinzo afirmou na altura estar “arrasado” com a situação e prometeu desenvolver legislações que impedissem este tipo de situações.