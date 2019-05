Braga. PJ detém antigo diretor da Segurança Social

A PJ deteve esta quarta feira um ex-diretor da Segurança Social de Braga Fernando Salgado para cumprir pena de quatro anos por peculato. N verão de 2011, o Tribunal de Famalicão deu como provado que o responsável da Segurança Social se havia apoderado de 187 mil euros entregues por uma empresa com o objetivo de liquidar uma dívida ao Estado.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ esclarece que o homem “com 54 anos de idade, advogado, residente na área de V. N. Famalicão” foi detido pelas 20h “para cumprimento da pena de quatro anos de prisão efetiva, a que fora condenado pela prática de um crime de peculato, no exercício das funções de presidente da Segurança Social de Braga, praticado no ano de 2009”.

Como o dinheiro não entrou na Segurança Social, as duas administradoras da empresa Pasual ainda chegaram a ser condenadas ao pagamento dos 187 mil euros mais juros (mais de 240 mil euros) e a uma pena de prisão, suspensa na sua execução, de 18 meses.

O tribunal considerou que além da apropriação indevida de dinheiro, o antigo diretor da Segurança Social tinha noção de que com o seu ato iria causar problemas a terceiros.

Depois de detido, o antigo responsável da Segurança Social foi “conduzido ao Estabelecimento Prisional competente da área de intervenção”.