Ordem dos Médicos diz que internamento de doentes em locais impróprios é "a imagem do SNS"

"Em vários hospitais do país, os doentes são internados em locais impróprios. Seja em potenciais salas de refeitório ou em corredores, é indigno e põe em causa os tratamentos". O alerta é do bastonário da Ordem dos Médicos, citado esta quinta-feira pelo "Jornal de Notícias". Miguel Guimarães reage assim ao inquérito da Entidade Reguladora da Saúde que concluiu que, nos últimos quatro anos, o Hospital de Vila Franca internou doentes em zonas de refeição, corredores e salas de banho. Entre 2015 e 2018 houve dezenas de doentes internados nestes espaços, adaptados, mas que não foram convertidos definitivamente em alas de internamento com as mesmas condições de conforto e segurança que existem nas demais enfermarias do hospital.

Em declarações ao "JN", Miguel Guimarães considera que a situação relatada em Vila Franca é "a imagem do SNS", dando o exemplo do Hospital de Gaia, onde "há pacientes internados na Urgência, porque não têm cama nos internamentos. E acrescenta: "nos hospitais de Vila Real, Aveiro, Faro e no Santa Maria, em Lisboa, há doentes nos corredores. (...) O que aconteceu em Vila Franca acontece nos outros hospitais".

O relatório da inspeção levada a cabo pela ERS foi conhecido na última quarta-feira, numa semana em que é esperada a decisão do Governo sobre o futuro deste hospital, uma das quatro parcerias público-privadas do Serviço Nacional de Saúde. A decisão sobre continuidade da parceria, o lançamento de um novo concurso ou o regresso à esfera pública tem de ser comunicada à entidade gestora, neste caso a Sociedade Escala Vila Franca (grupo José de Mello Saúde), dois anos antes do término do contrato. No caso do Hospital de Vila Franca, o prazo vence esta sexta-feira, 31 de maio.

Depois da divulgação do relatório, o Bloco de Esquerda defendeu que o Governo "deve dizer já que não estará disponível para nenhum tipo de prorrogação, renovação ou lançamento de concurso para novas PPP em Vila Franca de Xira". O apelo foi feito num requerimento que chama ao Parlamento a ministra da Saúde e a Entidade da Reguladora da Saúde para se pronunciarem sobre esta inspeção. O confronto deverá acontecer já esta quinta-feira no plenário da AR. O tema do dia é a situação da saúde no país, numa interpelação do PSD.