Especial i/SOL. Feira da cortiça em Coruche começa hoje

A FICOR – Feira Internacional da Cortiça começa, esta quinta-feira, em Coruche, com a presença do Ministro do Ambiente e da Solidariedade, Vieira da Silva. Durante o dia o Observatório do Sobreiro e da Cortiça recebe seminários, conferências e workshops para profissionais do setor corticeiro.

No Parque do Sorraia, na zona ribeirinha, a feira propriamente dita abre portas às 18 horas. À noite sobe ao palco o comediante Marco Horário em modo Rouxinol Faduncho.

Amanhã, 31 de Maio, realiza-se o desfile de moda Coruche Fashion Cork, onde a cortiça estará em destaque nas criações que sobem a passerelle. No sábado há espetáculo com Raquel Tavares. E do domingo à tarde há corrida de toiros.