S. João. Ministra anuncia que crianças deixam amanhã de estar internadas em contentores

A ministra da Saúde anunciou esta quinta-feira que a transferência das crianças com cancro internadas em contentores no Hospital S. João será feita amanhã. A garantia foi dada no plenário que decorre esta tarde no Parlamento, que tem por tema a situação da saúde no país. O internamento de oncologia pediátrica será transferido para o interior do edifício do hospital, disse Marta Temido.

Quanto às obras definitivas na nova ala pediátrica, Marta Temido disse esperar que a empreitada esteja no terreno "antes do final do ano".

Esta semana o presidente do S. João, Fernando Araújo, já tinha indicado que as obras da nova ala pediátrica deverão avançar até ao final do ano. “Tudo indica que durante este ano, e espero que de forma precoce, possamos iniciar a obra no terreno”, disse aos jornalistas o ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde. “O grupo de trabalho, que é liderado pela Ordem dos Engenheiros, nomeadamente pelo engenheiro Poças Martins, está a selecionar as empresas a quem vamos pedir propostas para este projeto”, adiantou, citado pela agência Lusa.

A ala pediátrica do S. João funciona há dez anos em contentores, com avanços e recuos sucessivos no projeto Joãozinho. O processo culminou nos últimos meses num diferendo entre o Estado e a associação liderada pelo economista Pedro Arroja, que se propôs a construir a nova ala.