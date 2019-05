Futebol feminino. Benfica assegura subida à I Liga com mais uma goleada

Águias bateram a equipa B do Estoril por 8-0 e garantiram a promoção a duas jornadas do fim

Está atingido o segundo grande objetivo da temporada para a recém-criada equipa de futebol femino do Benfica. Depois de conquistada a Taça de Portugal, as águias garantiram na noite desta quarta-feira a subida ao principal escalão da modalidade, após alcançarem mais uma goleada - como tem sido habitual ao longo da época: são já 327 golos marcados e apenas um sofrido em 24 jogos nesta segunda divisão.

No primeiro jogo da equipa realizado no centro de treinos do Seixal - até aqui, a equipa feminina dos encarnados disputava os jogos em casa emprestada (Atlético) -, o Benfica venceu a equipa B do Estoril por claros 8-0. Maiara abriu a contagem logo aos cinco minutos, Evy Pereira e Ana Vitória marcaram mais dois no espaço de três minutos (31' e 33') e Daiane Rodrigues aumentou para 4-0 aos 43. Logo a abrir o segundo tempo, Ana Alice fez o quinto, com Evy Pereira a bisar aos 53'. Andreia Faria fez o 7-0 aos 85' e Ana Vitória, um minuto depois, completou também o bis.

O Benfica festeja assim a promoção quando ainda faltam duas jornadas para o fim da fase de subida. Depois, as águias irão ainda discutir o título de campeão da segunda divisão com o vencedor da Série Norte, para já liderada pela equipa B do Braga, com 18 pontos - Cadima, com 17, e Lusitano Vildemoinhos, com 13, também ainda alimentam algumas esperanças em discutir o título e subir, dado que o Braga B não poderá ser promovido.

De negativo na noite de quarta-feira, apenas a lesão de Ana Alice. A central brasileira de 30 anos caiu inanimada já nos minutos finais da partida com o Estoril B, tendo passado a noite no Hospital da Luz. "Ana Alice teve, nos minutos finais do jogo, um episódio de perda de consciência, encontrando-se atualmente estável e sob monitorização no Hospital da Luz", revelou o Benfica em nota publicada nas redes sociais.