Detidos homens que assaltaram lojas de conveniência, papelarias e um snack-bar

Os seis arguidos são acusados dos crimes de homicídio qualificado, roubo agravado, roubo simples - na forma tentada - furto, dano e condução sem habilitação legal concretizados nas cidades de Almada e do Seixal. De acordo com o site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, “o Ministério Público [MP] requereu o julgamento, em tribunal coletivo” dos suspeitos.

Segundo o mesmo órgão do MP, entre abril e junho do ano passado, os homens assaltaram diversas lojas de conveniência, papelarias e a um pequeno snack-bar. O modus-operandi baseava-se na entrada nos estabelecimentos perto da hora do encerramento: recorrendo a armas de fogo, ameaçavam os funcionários com o objetivo de furtar o dinheiro proveniente das vendas de diversos produtos e dos jogos da Santa Casa, assim como obter os pertences de quem estivesse nos locais.

Os arguidos chegaram mesmo a usar a força física e, numa das ocasiões, dispararam contra uma vítima que acabou por morrer devido a um ferimento grave na zona abdominal. Para que o âmbito de atuação fosse mais alargado, os suspeitos roubaram veículos – sendo que agrediam os proprietários até que estes não oferecessem resistência e lhes entregassem as chaves das viaturas.

Quatro dos arguidos estão sujeitos à medida de coação de Prisão Preventiva. O inquérito foi levado a cabo pelo MP de Almada do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.