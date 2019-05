Montepio. Lucros aumentam para 6,5 milhões no primeiro trimestre

Os lucros do banco Montepio aumentaram no primeiro trimestre deste ano, obtendo um resultado positivo de 6,5 milhões de euros.

O valor significa um aumento de 14% em relação a período homólogo do ano passado, altura em que o Montepio apresentou um resultado de 5,7 milhões de euros.

“Para esta evolução contribuíram o desempenho favorável do produto bancário core, a redução dos custos operacionais suportada na diminuição dos custos com o pessoal e dos gastos gerais administrativos, e a diminuição das dotações para imparidades e provisões, incorporando os efeitos das medidas adotadas em sede de aprovação, concessão e controlo de crédito”, lê-se no comunicado enviado pelo banco à CMVM.

O comunicado da entidade liderada por Dulce Mota avança ainda que “a evolução do produto bancário core foi determinada pelo contributo favorável da margem financeira, que ascendeu a 61,1 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019 por comparação com 59,9 milhões de euros no período homólogo de 2018”, lê-se.

O banco acrescenta que este desempenho “reflete o efeito conjugado da diminuição dos juros recebidos com a carteira de crédito (-10,7 milhões de euros), a redução dos juros pagos na carteira de depósitos (-7,5 milhões de euros), o decréscimo dos encargos com juros da dívida emitida (-2,1 milhões de euros), a redução dos encargos com juros de recursos tomados no mercado interbancário (-1,1 milhões de euros) e o aumento dos juros recebidos com outras aplicações (+1,0 milhões de euros)”.

Em comparação com igual período do ano passado, as comissões líquidas ficaram estáveis, fixando-se nos 28,3 milhões de euros.

No que diz respeito às operações financeiras, os resultados foram negativos em 1,3 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano.