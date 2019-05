Perigo de incêndio rural até domingo

O cenário meteorológico que se tem registado traduzir-se-á num aumento dos índices de risco de incêndio, entre amanhã e domingo, especialmente naquilo que diz respeito à propagação de incêndios rurais.

Com temperaturas próximas dos 40 graus, o vento predominante do quadrante leste, os baixos teores de humidade relativa do ar e a baixa percentagem de água no solo, “esperam-se condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, em especial nas regiões do Centro e Sul”, segundo um comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a que o SOL teve acesso.

A ANEPC sugere que a população, residente em zonas de risco temporal igual ou superior ao nível “muito elevado”, tome medidas preventivas como não usar fogareiros nem grelhadores, não lançar balões com mecha acesa nem foguetes, lançar fogo-de-artifício somente com a autorização da Câmara Municipal e, acima de tudo, adequar os comportamentos e atitudes “face à situação de perigo”.

Sublinhe-se que os distritos de Lisboa, Setúbal, Braga e Leiria estarão sob aviso amarelo até às 17h de sábado, devido ao tempo quente, como foi avançado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Faro também se junta a esta lista, sendo que se prevê agitação marítima até às 9h de sexta-feira.