Americano preso por obrigar crianças a manter relações sexuais com a mãe, madrasta e cão

Christopher Sena foi condenado a 337 anos de prisão por obrigar sete crianças, incluindo os seus filhos, a manterem relações sexuais consigo, com a mãe das crianças, com a sua companheira e com o cão da família durante mais de uma década, segundo o Daily Mail. Durante a audiência, o juíz, William Kephart chamou o acusado de "altamente egoísta" com "uma mente muito pervertida".

Além de ter sido condenado por abuso sexual, o homem foi também acusado de realizar um vídeo de pornografia infantil com uma criança de catorze anos. Apesar da sentença só ter sido decidida recentemente, Christopher Sena foi preso em setembro de 2014, depois de a ex-companheira Deborah, que se separou recentemente do criminoso, outra mulher e uma criança terem admitido os constantes abusos de Sena.

As suas ex-mulheres, Deborah Sea, de 53 anos, e Terrie Sena, de 48, também foram condenadas a uma pena de prisão de dez anos, por serem participantes ativas nos abusos. Terrie Sena admitiu à polícia sentir-se atraída por jovens adolescentes do sexo masculino e feminino.

Terrie e Christopher Sena tiveram três filhos e uma filha juntos antes de se divorciarem em 1997. Acabaram por se separar, no entanto Terrie continuou a viver com o ex e os seus filhos, mesmo depois deste ter iniciado uma relação com Deborah.

As autoridades também encontraram imagens de Deborah Sena, que deixou o marido em agosto de 2014, envolvida em atos sexuais com o cão da família.