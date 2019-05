Iberdrola obtém empréstimo verde de 400 milhões de euros para o Sistema Eletroprodutor do Tâmega

A Iberdrola conseguiu o maior empréstimo verde concedido até hoje pelo banco público espanhol. O empréstimo é de 400 e será usado no Sistema Eletroprodutor do Tâmega, atualmente em construção em Portugal. Representará um investimento superior a 1.500 milhões de euros e fornecerá energia renovável para 440.000 casas.

“Trata-se de um projeto que inclui a construção de três novas barragens e três centrais hidroelétricas com uma capacidade total de 1.158 megawatts (MW), o que representará um aumento de 6% na potência elétrica total de Portugal e que permitirá fornecer energia renovável para 440.000 residências. Dessa capacidade, 880 MW serão de bombagem, o sistema de armazenamento de energia mais eficiente, na atualidade, com o qual se facilita a integração das energias renováveis no sistema elétrico peninsular, assim como a sua sustentabilidade”, refere o comunicado enviado às redações.

Além disso, este sistema conta com um plano de ação sociocultural e ambiental, com um orçamento de 50 milhões de euros. “O objetivo desse plano é contribuir para o desenvolvimento da região e melhorar as condições de vida da sua população – calcula-se que durante a construção deste complexo hidroelétrico serão gerados 3.500 empregos diretos e 10.000 indiretos –, assim como proteger a envolvente do projeto do ponto de vista ambiental”, acrescenta a nota.