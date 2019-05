Resultado líquido da Cofina aumenta 16,4%

A Cofina obteve, no primeiro trimestre de 2019, um resultado líquido de 0,9 milhões de euros, o que representa um valor 16,4% acima do obtido em igual período do ano anterior.

“As receitas totais atingiram 20,2 milhões de euros face aos 20,8 milhões registadas nos primeiros três meses de 2018, com as receitas de circulação a manterem-se nos 10,4 milhões de euros e as de publicidade a subirem 3,1%, com um forte contributo da CMTV. As receitas provenientes de “produtos de marketing alternativo e outros” registaram uma redução de 16,7% fruto da menor atividade de marketing”, refere o comunicado enviado às redações.

A nota refere também que os custos operacionais apresentaram uma redução de 7,3% para os 17 milhões de euros, inferior aos 18,4 milhões no período homólogo do ano passado.

“Em 31 de março de 2019, a dívida líquida nominal da Cofina era de 43,0 milhões de euros o que corresponde a um aumento de 3,3 milhões de euros relativamente à dívida líquida nominal registada do final do exercício de 2018. Este aumento, para além de justificado por efeitos sazonais, está relacionado com investimentos realizados, sobretudo, no segmento de TV”, acrescenta o comunicado.

O documento diz ainda que, no final de março, a CMTV registou um share médio anual de 3.9%, “sendo o canal com maior audiência no cabo e o quarto maior canal português, atrás dos Free to Air”.