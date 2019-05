Braga para Todos realiza São João Vegan

“O São João Vegan, tal como todas as ações do Braga para Todos terá os lucros a reverter para a associação de proteção de animais Abandoned Pets"

O movimento político Braga para Todos e a associação bracarense de proteção de animais Abandoned Pets vão realizar um São João Vegan. Na noite mais longa da cidade minhota, com entrada livre, ambas as organizações dão já a garantia de petiscos deliciosos sem sofrimento animal a par de um arraial sustentável, como anunciaram esta sexta-feira.

Será um arraial na noite de São João, em que Braga, a par de Lisboa, terão opções vegan nas festas populares, segundo referiu a ativista Elda Fernandes. Estamos “já muito felizes, por este ano a Associação de Festas do São João de Braga nos deixar, mais uma vez, fazer parte desta grande festa, para nós é uma honra ter espaço para mostrar aos bracarenses e aos turistas que Braga é uma cidade com opções para todos e que tem uma grande preocupação com os animais e com o ambiente”, disse.

“O nosso São João será um jantar volante, um local onde as pessoas poderão jantar ou ir petiscar e depois juntar-se ao resto da família, teremos doces, salgados, sangria e uma garantia, que é a de zero produtos de origem animal ou testados em animais”, segundo a mesma responsável.

Ainda de acordo com Elda Fernandes, "o movimento Braga para Todos, que tem forte ação na cidade a nível ambiental afirma que esse tema não será descurado, é lógico que o nosso festival apenas terá material reutilizável e nada de plástico, essa é uma das grandes lutas que travamos com o edil Ricardo Rio e vamos dar o exemplo, como temos feito, não haverá copos de plástico, nem talheres, nem pratos, e todo o lixo será apanhado por nós e separado o nosso compromisso com a Associação de Festas é garantir que o parque fica igual ao que o encontramos, nem faria sentido de outra forma”.

“O São João Vegan, tal como todas as ações do Braga para Todos terá os lucros a reverter para a associação de proteção de animais Abandoned Pets, com o arraial a ter produtos de qualidade cedidos por empresas de Braga a ser vendidos com valores simbólicos que variam entre os 50 cêntimos e os dois euros e tudo será para a causa animal, aliás como é faturado podemos sempre, como fizemos o ano passado mostrar a forma como o valor foi aplicado”, destaca Elda Fernandes.