Sociedade

31 de maio 2019

Terra Fértil | Feira Internacional da Cortiça em Coruche

Coruche é um concelho do distrito de Santarém, um território que se situa onde o Ribatejo acaba e o Alentejo começa, com cerca de 19 mil habitantes. Fica a 80 quilómetros de Lisboa, ou seja, a menos de uma hora de distância. O setor agroflorestal é o maior motor económico do concelho. Coruche assume-se como a Capital Mundial da Cortiça e recebe até domingo a 11.a edição da FICOR – Feira Internacional da Cortiça.