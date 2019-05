Nesta empresa as mulheres que forem trabalhar maquilhadas, de saia ou vestido recebem um bónus

Qualquer mulher que vá trabalhar maquilhada, de saia ou de vestido na empresa Tatprof – uma empresa de produção de alumínios na Rússia – recebe um bónus salarial.

Segundo a CNN, o objetivo desta premiação é criar uma “maratona de feminilidade”. A ideia foi apresentada pela porta-voz da empresa, Anastasiya Kirillova, numa rádio local.

A responsável explicou que “70% dos nossos trabalhadores são homens” e que esta é uma boa maneira de “unir a equipa”. Para aderir a esta 'maratona', as mulheres terão de enviar uma fotografia à empresa. No final do mês podem ganhar mais 100 rublos (cerca de 1,37 euros).

“Muitas mulheres usam automaticamente calças”, revelou a Anastasiya, admitindo que esta ‘campanha’ vai permitir às mulheres “sentir a sua feminilidade quando escolhem usar saia ou vestido”.