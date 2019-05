PJ apreende 600 quilos de cocaína nos Açores

Durante a noite da passada quarta-feira, uma embarcação das Caraíbas apareceu na marina da cidade da Horta, Ilha Terceira, Açores, tendo sido apreendidos 600 quilos de cocaína e detidas três pessoas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) revela que as buscas realizadas resultaram de uma investigação internacional, que tinha como objetivo combater o tráfico de estupefacientes por via marítima. A Polícia Marítima e a Guarda Nacional Republicana auxiliaram a PJ durante as buscas, enquanto que a Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N) e as autoridades francesas, italianas e montenegrinas ajudaram na investigação.

Vai ser realizado um primeiro interrogatório aos detidos, de nacionalidade estrangeira, para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.