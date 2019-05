Marcelo mostra-se preocupado com os partidos de direita e diz que é sua função equilibrar os poderes

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta sexta-feira estar preocupado com os partidos de direita. “Existe uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos”, declarou enquanto comentava os resultados das eleições europeias de domingo, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em Lisboa.

Para o Presidente da República, em Portugal a “esquerda está muito mais forte do que a direita" e diz que o cenário que os partidos de direita enfrentam “é muito preocupante”, citando a agência Lusa.

Marcelo defende que o seu papel é importante para equilibrar os poderes no país. "Com um Governo forte de centro-esquerda e uma oposição de direita fraca, cabe ao Presidente, não equilibrar, porque não pode ser oposição a nenhum Governo, é claro, mas ser muito sensível e sentir que é preciso ter um equilíbrio no sistema político".