Bebé de dois anos resgatado de piscina no Algarve

Um menino de 2 anos, de nacionalidade inglesa, caiu na piscina, esta sexta-feira, numa casa do country club Monte Rei, no interior do concelho de Vila Real de Santo António.

A criança escapou da atenção dos pais por uns segundos e acabou por cair na piscina da casa onde a família está a passar férias no Algarve, segundo o Correio da Manhã. O menino ficou em dificuldades, mas os adultos deram logo conta do que tinha acontecido e resgataram-no, evitando o pior.

O alerta para os serviços de emergência foi dado às 9h50, dando conta de uma situação de pré-afogamento de uma criança.

"Quando os bombeiros [de Vila Real de Santo António] chegaram a criança já tinha sido retirada de dentro da piscina, aparentemente pelos familiares", revelou o comandante daquela corporação de bombeiros, ao mesmo jornal.



O bebé estava "consciente e também estava choroso", mas tudo parece não ter passado de um susto. No entanto, o menino foi transportado para o Hospital de Faro, para serem avaliadas possíveis sequelas do acidente, que poderiam não ser detetadas no local.