Foram precisos seis anos para Cristiano Ronaldo deixar de ser o melhor marcador da Liga dos Campeões

Nos últimos seis anos, Cristiano Ronaldo foi sempre quem mais marcou na maior competição mundial a nível de clubes. No entanto, este ano, foi o seu eterno rival, Lionel Messi, a marcar por mais vezes na Liga dos Campões.

No total, Messi apontou 12 golos em 10 jogos ao serviço do Barcelona. Lewandowski foi o segundo melhor marcador com oito golos apontados. Ronaldo surge em terceiro lugar com seis golos apontados, juntamente com Mareg, Tadic e Aguero.

Ao serviço do Real Madrid, Cristiano Ronaldo conseguiu ser o melhor marcador desta competição nos últimos seis anos.

Melhores marcadores das últimas 12 edições:

2018/19 Lionel Messi (FC Barcelona) 12

2017/18 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

Lionel Messi (FC Barcelona) 10

Neymar (FC Barcelona) 10

2013/14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12 Lionel Messi (FC Barcelona) 14

2010/11 Lionel Messi (FC Barcelona) 12

2009/10 Lionel Messi (FC Barcelona) 8

2008/09 Lionel Messi (FC Barcelona) 9

2007/08 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8