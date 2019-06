China e EUA. Guerra comercial pode custar cinco a seis décima do PIB

A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos pode sair caro e trazer graves consequências. O alerta é do comissário europeu para os Assuntos Económicos, que referiu que ambos os países perderão entre cinco a seis décimas do Produto Interno Bruto (PIB).



Em entrevista à France Inter, Pierre Moscovici destacou ainda que “o protecionismo é a principal ameaça para o crescimento mundial”, acrescentando que desde que aumentaram as tensões entre a China e os Estados Unidos foi registada “uma desaceleração muito clara” da economia. Problema que, segundo Pierre Moscovici, pode vir a agravar-se, defendendo ainda que a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump – que é contrária ao livre comércio – pode vir a prejudicar os Estados Unidos.



“Política do bombeiro pirómano” foi o nome dado pelo comissário a esta guerra, dizendo ainda que a União Europeia estima que a mesma terá “um impacto muito forte de 0,5 a 0,5 pontos do PIB, tanto para a China como para os Estados Unidos”.



Recorde-se que Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), publicou o relatório Economic Outlook, onde explicava que haverá um abrandamento mundial do PIB justificado com as tensões entre os Estados Unidos e a China, que poderão abater 0,6% do PIB global.