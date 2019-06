Mulher morre a fazer trail em Ponte de Lima

Uma mulher morreu quando fazia um trail, este domingo, em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

Segundo primeiras informações, ao que tudo indica a vítima, de 51 anos, teve um problema de saúde súbito, durante uma prova de trail.

A vítima, que era natural de Beiral do Lima, participava hoje na terceira edição do Minho e Lima Trail, em Ponte de Lima, não tendo sobrevivido, apesar dos esforços do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima.

“Estamos mesmo desolados e com grande tristeza com o que aconteceu!”, lê-se na página do clube EDL Trail, equipa de onde fazia parte a vítima mortal e que realizava o trail mais curto, com 15 quilómetros de extensão.

A GNR de Ponte de Lina registou a ocorrência e a autópsia decorrerá esta segunda-feira, no Gabinete Médico-Legal e Forense, em Viana do Castelo.