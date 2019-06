Fernando Pimenta conquista medalha de ouro na Taça do Mundo de velocidade

Fernando Pimenta despediu-se da melhor maneira da segunda etapa da Taça do Mundo de velocidade, que se disputou na cidade alemã de Duisburgo. O canoísta português conquistou este domingo a medalha de ouro na prova de K1 5000 metros.

Ontem, Fernando Pimenta foi o mais rápido, após terminar o percurso em 19.39,656 minutos. O português concluiu o percurso com a diferença de apenas um segundo para o alemão Max Hoff, que arrecadou a medalha de prata com 19.40,656 minutos. Já o sueco Joakim Lindeberg fechou o pódio, com um tempo de 19.46,831 minutos.

“Terminamos da melhor maneira esta segunda taça do Mundo com a Vitória no K1 5000mts. 40 atletas na linha de partida numa prova muito dura e com muito nível”, escreveu o canoísta do Benfica nas suas redes sociais após a vitória. “Obrigado a todos pelo apoio e pelas mensagens, obrigado aos Portugueses que se deslocaram até Duisburgo e que fizeram sentir a energia de todo Portugal”, sentenciou.

Esta foi, de resto, a segunda medalha conquistada por Fernando Pimenta na competição. No sábado, o português já havia subido ao pódio, após terminar no terceiro lugar a prova de K1 500 metros.

No penúltimo dia da competição, o canoísta das águias cortou a meta com o tempo de 1.39,730 minutos, tendo sido apenas superado pelo alemão Tom Liebscher, que venceu a prova em 1.39,001, e o húngaro Balint Kopasz, segundo classificado, com 1.39,416.

Antes, o limiano tinha terminado a final de K1 1.000 metros no quarto lugar, com o tempo de 3.28,856, a menos de um segundo do terceiro classificado, o húngaro Balint Kopasz, numa prova vencida pelo checo Josef Dostal, com 3.27,206, enquanto o russo Roman Anoshkin terminou na segunda posição.

Recorde-se que Fernando Pimenta junta estas duas medalhas às também duas vitórias conseguidas há uma semana, na Polónia, que acolheu, no passado fim de semana, a primeira etapa da Taça do Mundo de velocidade.

Na altura, recorde-se, o português venceu as finais das provas k1 1000 metros e K1 500 metros, que cumpriu em pouco mais de três minutos e 27 segundos e um minuto e 38 segundos, respetivamente.

Já no K1 500 feminino, Joana Vasconcelos não foi além do 18º lugar em Duisburgo, com um tempo de 23.42,029, numa prova em que a australiana Alyce Burnett foi a vencedora (21.45,433). Por sua vez, em K4 500 metros, também com Joana Vasconcelos a competir, desta feita com Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho, o quarteto português terminou a final B à porta do pódio, em 01:34,681 minutos, no quarto posto.

Os Jogos Europeus, que se vão realizar em Minsk, entre 21 e 30 de junho serão o próximo grande evento de canoagem em que a seleção portuguesa vai marcar presença. Segue-se o apuramento olímpico, de 21 a 25 de agosto, em Szeged, na Hungria.