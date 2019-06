Espanhola morre em Esposende

Uma anciã de nacionalidade espanhola morreu esta tarde de domingo, em Esposende, por razões indeterminadas, pelo que será esta segunda-feira autopsiada no Gabinete Médico-Legal e Forense de Viana do Castelo.

A mulher, de 79 anos, encontrava-se num passeio em excursão oriunda da cidade de Vigo, na província de Pontevedra, da região da Galiza, em Espanha.

Segundo apurou no local o jornal Diário do Minho, a idosa regressava ao autocarro a pé quando, por causas desconhecidas, caiu inanimada no passeio da marginal de Esposende.

Uma equipa da Proteção Civil da Câmara de Esposende, que estava nas imediações do local em prevenção para várias atividades de lazer que decorriam na cidade de Esposende, socorreu de imediato na mulher, começando com as manobras de tentativa de reanimação da espanhola.

Com apoio dos Bombeiros Voluntários de Esposende e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM de Barcelos, as manobras de suporte imediato de vida não tiveram êxito e o óbito da septuagenária foi declarado no próprio local pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A situação concentrou na zona centenas de pessoas curiosas, pelo que a Guarda Nacional Republicana de Esposende cortou o trânsito da estrada no sentido sul-norte.