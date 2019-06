Português de 25 anos desaparece em França

Um português de 25 anos está desaparecido há uma semana em Paris, França. O jovem desapareceu depois de ter apanhado um comboio na Gare de Vert Galant.

Segundo uma amiga do jovem, citada pelo Correio da Manhã, o português apanhou o comboio na passada segunda-feira. Ia até à Gare du Norde para trocar de comboio para ir para casa da sua família de acolhimento.

No entanto, o jovem nunca chegou a casa. As autoridades francesas conseguiram confirmar que o jovem apanhou o primeiro comboio, mas a partir daí não sabem do seu paradeiro.

O português estava a trabalhar em França desde novembro do ano passado.