Donald Trump chama Meghan Markle de "desagradável"

Donald Trump apelidou a duquesa de Sussex, Meghan Markle de desagradável, dias antes de realizar a sua visita oficial ao Reino Unido.

Numa entrevista dada ao tablóide The Sun, o jornalista recordou recordou comentários da atriz ao Presidente americano, em 2016. Durante o período eleitoral, Meghan afirmou apoiar Hillary Clinton visto Trump ser “misógino” e “divisivo” e foi uma das celebridades que disse que caso o homem fosse eleito se mudaria para o Canadá.

O Presidente disse ao repórter que não se recordava de tais comentários nem de Meghan ser “uma pessoa ‘nasty’ - maldosa”. Depois de a notícia ter sido publicada, Trump recorreu à sua conta de Twitter para negar as afirmações e apelidou a peça de fake news, mesmo depois do The Sun colocar um áudio a comprovar a afirmação do Presidente.