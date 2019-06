Três universidades portuguesas entre as melhores do mundo

Ranking do Financial Times foi divulgado este domingo

Três escolas de gestão portuguesas estão entre as melhores do mundo. A notícia foi divulgada no domingo, através do ranking do Financial Times.

As escolas distinguidas são a Nova School Business and Economics (Nova SBE), a Católica-Lisbon e a Porto Business School.

De acordo com o ranking do Finantial Times, a Nova SBE ocupa a 57ª posição – o mesmo lugar que o ranking do ano passado –, a Católica desceu 13 posições, ocupando agora o 63º lugar e a Porto Business Schol subiu sete lugares, ocupando a 76ª posição.