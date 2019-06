Antigo vice-ministro da Agricultura japonês mata o filho por temer que este magoasse outros

O antigo vice-ministro da Agricultura e ex-embaixador japonês na República Checa, Hideaki Kumazawa, de 76 anos matou o próprio filho no sábado passado. Depois de ver que um homem com um comportamento idêntico tinha matado duas pessoas e feito 19 feridos, em Tóquio, Kumazawa temeu que Eiichiro pudesse fazer o mesmo e decidiu acabar com a vida do homem de 47 anos.

Segundo uma fonte policial citada pelo NY Times, Kumazawa afirma que o filho vivia isolado e que já tinha demonstrado comportamentos agressivos em casa. Eiichiro tinha voltado a viver com a família no mês passado e a família discutia frequentemente. Nos últimos dias, o homem andava chateado com o barulho que vinha da escola primária próxima de casa e tinha discutido em casa com o pai.

Depois de ter esfaqueado o filho mortalmente, Kumazawa chamou às autoridades e admitiu ter matado o filho com uma faca de cozinha.