Reações à morte de Agustina Bessa-Luís

A escritora morreu esta segunda-feira. As reações não tardaram em surgir.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte da escritora.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembra que existem “personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós” e que Agustina Bessa-Luís “é uma dessas personalidades”.

“O Presidente da República curva-se perante o seu génio e expressa aos seus familiares as mais sentidas condolência”, completa.

Francisco Moita Flores, escritor e antigo inspetor da Polícia Judiciária, também já reagiu à notícia. "Morreu uma das mais importantes escritoras de Língua Portuguesa. A profunda obra que nos deixa é património que a todos diz respeito. As letras portuguesas ficam mais pobres. A nossa Língua está de luto. E eu, que fui singelo admirador e leitor, curvo-me comovido perante este vulto maior da Cultura portuguesa. Até sempre, Sibila!", escreveu no seu Facebook.

Em atualização