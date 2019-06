"Tenho razões de queixa do Sporting", diz José Peseiro

José Peseiro, que esteve no comando técnico do Sporting durante 14 jogos oficiais na última temporada, admitiu esta segunda-feira que tem “razões de queixa” do clube de Alvalade.

"Tenho razões de queixa do Sporting, pela forma como fui tratado por duas vezes, mas o Sporting é o clube que menos contribui para o ambiente que se vive atualmente, exceto quando estava lá o Bruno de Carvalho", disse o técnico português, durante uma conferência organizada pela rádio Renascença em Lisboa.

Peseiro, que foi contratado por Sousa Cintra, e posteriormente despedido com a chegada de Frederico Varandas à presidência do clube, considerou ainda que contribuiu na construção da equipa “que ganhou a Taça da Liga e a Taça de Portugal".

"Ninguém gosta de ser despedido. Comparado com as condições que encontrei no clube, estávamos melhores passados quatro meses. Depois de seis, acredito que ainda fosse melhor", recordou.

"Sem jogadores, sem tempo e com muita gente contra um processo, contra jogadores que regressaram. Muitos queriam que os jogadores não voltassem, agora aplaudem e ainda bem. Nem pré-época tivemos em condições, fizemos equipa em cima, com falta de tempo, esperando que os jogadores que estavam em processo de rescisão pudessem voltar, porque era um esforço diário da minha parte e da Comissão de Gestão tentar que os jogadores regressassem. Perdemos tempo a procurar outras soluções", acrescentou.

O treinador lembrou ainda o dia da apresentação aos adeptos.

“Recebemos críticas por não irmos buscar este ou aquele para um plantel que estava cheio de jogadores. Só quem estava dentro do clube sabe o que se passou. Lembro-me do dia da apresentação. Havia tarjas contra os jogadores. Alguns regressaram mas diziam 'mister, não quero ficar aqui, quero ir embora'. A apresentação foi terrivel, fomos todos assobiados, especialmente a Comissão de Gestão e eu. Fizemos o trabalho que foi possível. Podia ter ouvido muitos empresários e contratar 10 ou 20 jogadores, mas entendi que era melhor assim. Dentro de campo, fizemos um trabalho excelente e deixámos o clube em condições para fazer uma época boa. Diziam que tínhamos feito uma equipa horrível, com jogadores muito maus. Essas pessoas podem pôr a viola no saco e dizer que afinal fizemos alguma coisa de jeito", afirmou.

"A decisão do presidente em rescindir comigo é uma escolha dele. Tive de aceitar. Mas sei o trabalho que fizemos. O próprio Keizer, penso, disse que o treinador anterior fez um excelente trabalho. Pena alguns não terem assumido. Mas basta o treinador e o capitão terem dito, que fico satisfeito", criticou.

Questionado sobre Bruno Fernandes, José Peseiro considera que o Sporting lhe “deve muito”.

"O Sporting deve muito a Bruno Fernandes. É um grande profissional e capitão. Espero que se sair vá para um clube de grande dimensão”, concluiu.